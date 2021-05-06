تشيلسي يقصي الريال ويلتحق بالسيتي في نهائي ابطال انكليزي خالص

2021/05/06 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

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أقصى فريق تشيلسي الإنكليزي اليوم الاربعاء ( 5 آيار 2020)، نظيره وريال مدريد من دوري الابطال بعد الفوز عليه 2 - صفر، في لقاء جرى على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل تشيلسي الى المباراة النهائية بفارق النقاط بعد التعادل في الذهاب.

البداية شهدت ضغط ريالي متوقع من اجل البحث عن هدف السبق الذي سيضعه بحالة الاطمئنان، فيما لعب تشيلسي بتحفظ دفاعي يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة على مرمى كورتوا، الدفاع الانكليزي منع الفريق الاسباني من التصرف بالكرة داخل الجزاء رغم الفرص التي فلت فيها بنزيما من الرقابة الدفاعية، لكن الحارس ميندي تكفل في التصدي لها، وعلى عكس المجريات جاء التقدم الانكليزي، عندما افتتح المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لاعب فريق تشيلسي، التسجيل في مرمى الريال عند الدقيقة 28 حيث تابع فيرنر تسديدة زميله كاي هافيرتز التي لعبها بشكل رائع من فوق البلجيكي تيبو كورتوا، لتصطدم بالعارضة قبل أن يتابعها فيرنر في المرمى الخالي، وجاء هدف فيرنر بعد دقائق فقط من تسجيله هدفاً غير شرعياً بسبب وقوعه في حالة تسلل، واغلق الفريق الانكليزي كل المنافذ على الريال الذي يسعى للتعديل، لينتهي الشوط الاول بالهدف الانكليزي الوحيد.

الشوط الثاني كان متوقع لبدايته ضغط ريالي من أجل معادلة الكفة والتي تعيد الفريق الاسباني للمباراة والتنافس على التأهيل، لكن ماحدث على العكس، عندما لعب تشيلسي بتوازن مابين الدفاع المحكم والرقابة المتواصلة، ومن ثم الهجوم بفرص فعلية تصدى لها الحارس كورتوا، وقضى لاعب تشيلسي ماسون مونت في الدقيقة 85 على آمال الريال بالهدف الثاني وإنهاء اللقاء بفوز أنكليزي 2 – صفر.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو قد انتهت بالتعادل (1-1)، وسيواجه تشيلسي، مانشستر سيتي الذي أقصى باريس سان جيرمان، من نصف النهائي بالمباراة النهائية، في 29 من آيار الجاري.

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