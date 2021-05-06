احباط تعرض إرهابي على برج أمني في ديالى

2021/05/06 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بإحباط تعرض ارهابي على برج أمني في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية احبطت تعرضا ارهابيا على احد الابراج الامنية في حوض الوقف 20 كم جنوب بعقوبة من قبل قناصة داعش".

وأضاف انه "تمت السيطرة على الموقف دون أية إصابات بشرية".

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