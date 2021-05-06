حددت عدة شروط.. الصحة النيابية توصي الكاظمي بترشيح بديل عن حسن التميمي

2021/05/06 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، عن توصيتها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن منصب وزير الصحة الجديد.

وقالت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم" "لقد تابعت لجنة الصحة والبيئة النيابية وطيلة فترة مواجهة جائحة كورونا تفاصيل عمل وزارة الصحة ووقفت على محدودية امكانياتها ومواردها والتي لم تؤثر على ايمان كوادر الوزارة باجمعها بحتمية انتصارهم على هذا التحدي الكبير ، واعطوا وبذلوا مهجهم وارواحهم في اقسى الظروف التي كان الغموض والارباك يخيم فيها على مشهد التتبع العلمي الدقيق لهذا الوباء في اكبر مراكز البحث العالمية الرصينة".

وأضاف أن "لجنة الصحة والبيئة تود ان تُسجل احترامها وتقديرها لما بذلته قيادة الوزارة وخصوصاً خلال تسنمها من قبل حسن التميمي والذي كان فاعلاً ونشطاً ومبادراً في ايجاد الحلول التي تقلل من اثر الجائحة مع محدودية الدعم وغياب الوعي الصحي لدى الكثيرين وعدم تعاونهم مع مجهود الوزارة الكبير ، وساعده في ذلك كونه ابن الوزارة المتدرج في عناوينها ، وبعد حادثة مستشفى ابن الخطيب الأليمة بادر الوزير لتقديم استقالته في ظاهرةٍ لم تشهدها الوزارات العراقية السابقة كافة"، مبينةً أنها "تحيي هذا الشعور الاخلاقي المسؤول وهذه الثقافة البنائة التي ضحى من اجل التأسيس لبدايتها".

وَتَود اللجنة بحسب البيان "في هذه المناسبة ان تشير لضرورة عدم الخروج عن السياقات الدستورية التي تحدد منح الثقة وسحبها من الوزير في اي تشكيلة حكومية وحسب المادة 76 و 78 من الدستور ولوائح النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي تشير لاكتساب اقالة او استقالة الوزير بعد تحويلها لمجلس النواب لغرض التصويت عليها وبعدها يرشح رئيس الوزراء بديلا خلال فترة 15 يوم من ذلك".

ولفت البيان إلى أنه "حرصاً منا على اهمية الاستمرار بمتابعة ملف الجائحة وتطوراتها المخيفة فلابد من الاستعجال بهذا الاجراء ومتابعة الوزير المستقيل لملف الجائحة لحين تسليمه للبديل الذي يحظى بثقة مجلس النواب"، مبديةً رغبتها بأن "توصل لرئيس الحكومة توصيتها بترشيح من يحظى بمهنية واستقلالية وقدرة عالية على مواجهة التحديات الصحية الضخمة التي تواجه البلاد بعيداً عن اي تأثير".

ويوم أمس الثلاثاء وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على استقالة وزير الصحة حسن التميمي على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.

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