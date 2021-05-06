تشيلسي يُطيح بريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال

2021/05/06 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق تشيلسي الانتصار بنتيجة (2-0) على ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليُطيح بصاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب، ويعبر للمباراة النهائية.وسجل الأهداف لتشيلسي، تيمو فيرنر في الدقيقة 28، وماسون مونت في الدقيقة 85.وعبر تشيلسي لنهائي دوري الأبطال، بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع نظيره مانشستر سيتي، في المباراة النهائية.

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