2021/05/06 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك‭- ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬تطور‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬هجمات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬جرى‭ ‬استهداف‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬كركوك،‭ ‬اغنى‭ ‬المناطق‭ ‬النفطية‭ ‬بالعراق،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬متقطعة‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬كركوك‭ ‬ازدادت‭ ‬حدتها‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬ حيث‭ ‬ذكر‭ ‬أمني‭ ‬عراقي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬جهاديين‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لداعش‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يفجر بئرين للنفط في كركوك وماكغورك يبلغ بارزاني رسالة بايدن:سندعمكم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يفجر بئرين للنفط في كركوك وماكغورك يبلغ بارزاني رسالة بايدن:سندعمكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).