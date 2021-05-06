متى تكون الزيارة الرئاسية الى بغداد؟

2021/05/06 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا يمكن النظر الى التطور النوعي في هجمات داعش ضد آبار النفط في كركوك على انه مفاجأة للمعنيين بالأمن، ذلك ان هجمات عدة حدثت في محاور متقاربة وجرت اشتباكات دلت على ان الوضع الامني تحت النار المباشرة. استهداف ابار النفط، له رمزية في الدلالة، ربما كانت رسالة متعددة الاتجاهات، لكن المتلقين مختلفون. […]

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