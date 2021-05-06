2021/05/06 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلات‭ ‬غربية‭ ‬تنتظر‭ ‬بقلق‭ ‬انتهاء‭ ‬أزمة‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬ جنيف‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ طالب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬شخصية‭ ‬بينهم‭ ‬حائزو‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬ورؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬سابقون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬سابقون‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬حول‭ ‬إعدام‭ ‬إيران‭ ‬آلاف‭ ‬المعارضين‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬سجونها‭ ‬عام‭ ‬1988‭.‬ فيما‭ ‬تنتظر‭ ‬عائلات‭ ‬غريبة‭ ‬مصير‭ ‬أبنائها‭ ‬الوهائن‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (150‭ ‬من‭ ‬نخب‭ ‬العالم‭ ‬يدعون‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتحقيق في‭ ‬مقتل‭ ‬الآلاف‭ ‬بسجون‭ ‬إيران‭ ‬عام‭ ‬1988) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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