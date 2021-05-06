2021/05/06 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عائلات غربية تنتظر بقلق انتهاء أزمة الرهائن في ايران جنيف- لندن -الزمان طالب أكثر من 150 شخصية بينهم حائزو جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق دولي حول إعدام إيران آلاف المعارضين خارج إطار القانون في سجونها عام 1988. فيما تنتظر عائلات غريبة مصير أبنائها الوهائن في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (150 من نخب العالم يدعون الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل الآلاف بسجون إيران عام 1988) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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