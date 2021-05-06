2021/05/06 | 00:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرس الثوري الإيراني: البعض كان يعول على إضعاف محور المقاومة بعد اغتيال سليماني لكن ذلك لم يحصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/06 | 00:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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