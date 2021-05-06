2021/05/06 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

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الاشتباكات مستمرة..



داعش يهاجم نقطة أمنية للجيش العراقي في كركوك

مصدر امني

عناصر تنظيم داعش يشنون هجوماعلى نقطة أمنية للجيش العراقي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك الاشتباكات مستمرة لغاية الآن، ولم يعرف حجم الخسائر البشرية ان وجدت

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