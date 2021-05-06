الامر متوقف على التدقيق الامني.. الهجرة: نازحو مخيم ابو الهول لم يعودوا الى نينوى

2021/05/06 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاربعاء، عدم عودة نازحي مخيم ابو الهول في سوريا الى نينوى، مبينة ان الامر متوقف على التدقيق الامني وليس من مهامنا.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حديث لـ(لبغداد اليوم)، ان "عمل وزارة الهجرة بشأن القادمين من الهول ان تمت اعادتهم فسيكون انساني وتهيئة اماكن النزوح لهم بالمخيمات"، نبينا ان "الامر مرهون بحصولهم على الموافقات".

واضاف النوري ان "الاجهزة الامنية هي الجهة المعنية بمسالة تدقيق الاسماء وتحديد المطلوبين من الابرياء وليس من نخصص وزارة الهجرة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قال، اليوم الاربعاء، في قمة بيروت انستيتيوت انه، لدينا مشكلة بمخيم الهول والجميع يريد أن يلقي بالمشاكله علينا ولدينا العديد من المقاتلين الأجانب والعراق لا يستطيع التعامل مع هذا الملف بحاجة إلى تعاون دولي من أجل ذلك.

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