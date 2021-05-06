أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها وتتحول إلى الهبوط

2021/05/06 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسجلت أسعار النفط تراجعا، مساء الأربعاء، رغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البلاد من النفط الخام ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي.وانخفض الخام الأمريكي بـ0.73% إلى 65.21 دولار للبرميل، فيما هبط خام برنت بـ0.35% إلى 68.64 دولار للبرميل.يذكر أن مخزونات الخام الأمريكية هبط 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل إلى 485.1 مليون برميل، عكس توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.المصدر: RT

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