حتى مطلع الفجر.. شاهد اجواء ليلة القدر في كربلاء

2021/05/06 | 00:49 - المصدر: وكالة نون

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العتبات المقدسة في كربلاء، ليلة القدر

قرب مرقد الامام الحسين واخيه ابي الفضل

العباس (عليهما السلام).

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان مرقد

الامام الحسين (ع) والمنا

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