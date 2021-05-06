المؤمنون يحيون ليلة القدر في مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام

2021/05/06 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع- تصوير حسين الونانيحيي المؤمنون ليلة القدر، اليوم الأربعاء، في رحاب مرقد الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد عليهما السلام. ووثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، حشود المؤمنين وهم يحيون ليلة القدر في صحن مرقدي الإمام الكاظمين (عليهما السلام) برفع المصاحف، مبتهلين إلى الباري عز وجل بخلاص هذه الامة من وباء كورونا.

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