اعتقال شخص قتل أربعة من عائلة واحدة في كربلاء

2021/05/06 | 01:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاربعاء، عن اعتقال شخص قتل أربعة اشخاص من عائلة واحدة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني وبجهود أمنية مشتركة من قبل مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في كربلاء المقدسة، استطاعت مفارز من قسم شرطة الأقضية ومركز شرطة الحر من أحكام قبضتها على القاتل الذي تسبب بقتل اربعة اشخاص من عائلة واحدة تربطهم به علاقة عائلية قبل أيام".

وأضافت "تمكنت المفارز الأمنية المشتركة من نصب كمين محكم في قضاء الحر وتمت السيطرة على المتهم بعملية أمنية متميز".

وشهدت كربلاء قبل ايام، مقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة رجل وامرأة من نفس العائلة على يد شخص.

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