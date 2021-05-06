بالصور.. تشلسي يسقط ريال مدريد ويلحق بمان سيتي في النهائي

2021/05/06 | 01:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ تشلسي الإنجليزي المباراة النهائية

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه

على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-صفر،

الأربعاء في لندن في إياب الدور نصف

النهائي.

وسجل الألماني تيمو فيرنر (28) ومايسون

ماونت (8

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