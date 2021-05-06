الإعلام الأمني: القبض على حماية عضو في الجبهة التركمانية أعتدوا على دوريات نجدة في كركوك- عاجل

2021/05/06 | 01:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني. .....................صدور الأوامر بتطبيق القانون بحق معتدين على دوريات نجدة في كركوك..........بناءا على ما جرى تداوله من خلال مواقع التواصل الإجتماعي من مقطع فديوي يظهر اعتداء حماية أحد أعضاء الجبهة التركمانية في كركوك على دورية نجدة تمارس واجباتها ومهام عملها في المحافظة ، صدرت الأوامر بتطبيق القانون وإلقاء القبض على الأشخاص المعتدين على دورية النجدة واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، ويأتي ذلك في إطار الحرص على حفظ هيبة القوات الأمنية والرفض القاطع لأي تجاوز على أفراد هذه المؤسسة المضحية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز السلم المجتمعي.٦ ايار ٢٠٢١.............

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