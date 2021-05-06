2021/05/06 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإعلام الأمني: صدور أوامر القبض بحق معتدين على دوريات نجدة بكركوك » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 01:38

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: صدور أوامر القبض بحق معتدين على دوريات نجدة بكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: صدور أوامر القبض بحق معتدين على دوريات نجدة بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).