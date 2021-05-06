الإعلام الأمني: القبض على عناصر حماية عضو في الجبهة التركمانية اعتدوا على دوريات نجدة في كركوك

2021/05/06 | 02:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن صدور أوامر بحق معتدين على دورية للنجدة في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بناءً على ما جرى تداوله من خلال مواقع التواصل الإجتماعي من مقطع فديوي يظهر اعتداء حماية أحد أعضاء الجبهة التركمانية في كركوك على دورية نجدة تمارس واجباتها ومهام عملها في المحافظة، صدرت الأوامر بتطبيق القانون وإلقاء القبض على الأشخاص المعتدين على دورية النجدة واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".وأضافت أن "ذلك يأتي في إطار الحرص على حفظ هيبة القوات الأمنية والرفض القاطع لأي تجاوز على أفراد هذه المؤسسة المضحية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز السلم المجتمعي".

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