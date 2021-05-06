المؤسسات الدينية وبيع الأوهام للجماهير - جلال الصباغ

2021/05/06 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن العتبة العباسية أنجزت بناء ٨-;-٠-;- بالمئة من منزل الشاب أحمد المهنا الذي قتل مع حوالي ثلاثين آخرين في منطقة السنك، في واحدة من المجازر الوحشية التي ارتكبتها المليشيات بالتواطئ مع قوى الأمن المسؤولة عن حماية المتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني.



هكذا بكل بساطة تحاول العتبة العباسية واشباهها من المؤسسات الدينية ( الوقفين السني والشيعي، العت ......





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