نضالات الشباب الشعبي في منطقة الساحل والصحراء ضد التدخلات العسكرية للقوى الإمبريالية: رفض للهيمنة الاستعمارية الجديدة (ترجمة). - مرتضى العبيدي

2021/05/06 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي ترجمة مرتضى العبيديففي الآونة الأخيرة، نمت الحركات النضالية بشكل كبير على الرغم من سياق الأزمة الصحية لـ كوفيد19 التي استغلتها القوى الاستعمارية الجديدة لخنق النضالات الشعبية.



إذ تشهد مختلف البلدان مظاهرات في الشارع للتنديد بالتدخل العسكري للقوى الإمبريالية تحت غطاء محاربة الهجمات الإرهابية للجماعات الجهادية.



فالشعوب في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلخ، بناءً على تجاربهم، يعيشون بمرارة عود ......





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