الإعلام الأمني: صدور أوامر القبض بحق حماية احد أعضاء الجبهة التركمانية بكركوك

2021/05/06 | 02:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، صدور أوامر بتطبيق القانون والقاء القبض بحق حماية احد اعضاء الجبهة التركمانية لاعتدائهم على دورية نجدة في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، انه "بناءً على ما جرى تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فديوي يظهر اعتداء حماية أحد أعضاء الجبهة التركمانية في كركوك على دورية نجدة تمارس واجباتها ومهام عملها في المحافظة ، صدرت الأوامر بتطبيق القانون وإلقاء القبض على الأشخاص المعتدين على دورية النجدة واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".واضافت، ان" ذلك يأتي في إطار الحرص على حفظ هيبة القوات الأمنية والرفض القاطع لأي تجاوز على أفراد هذه المؤسسة المضحية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز السلم المجتمعي".واشارت الى ان "القائد العام للقوات المسلحة يتابع الإجراءات القانونية الخاصة بالاعتداء ، وقد صدرت الأوامر بإنفاذ القانون واجراء عملية إلقاء القبض على المعتدين على دورية النجدة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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