مجلس الوزراء: أزلنا العوائق عن المشاريع المتوقفة وسنحاسب الشركات المتلكئة

2021/05/06 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إزالة العوائق الفنية والإدارية عن المشاريع المتوقفة، بينما كشفت عن محاسبة الشركات المتلكئة.

المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد قال لـ”الصباح”: إنَّ “اللجنة العليا للخدمات والاعمار عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي المحافظات بحضور مسؤولين من وزارات الاعمار والاسكان والتخطيط والمالية”،مشيراً إلى أنَّ “اللجنة قررت التركيز على المشاريع التي حققت نسب انجاز متقدمة ولا تحتاج إلى جهود واموال كثيرة لاستكمالها».

وأضاف أنَّ “جميع تلك الجهات والاطراف حددت المشاريع وازالت جميع العوائق الموجودة بما فيها الفنية والمالية والادارية، والمباشرة بها ستكون بحسب الجداول الزمنية المعدلة، لا سيما أنَّ بعض المشاريع الخاصة بوزارة التربية تضاعفت الجهود فيها بعد لقاء الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بممثلي الشركات ووزارة التربية وممثلي المحافظات».

وكشف عن “توجيه الشركات بضرورة رفع وتيرة العمل خلال المرحلة القادمة ومنحها فرصة امدها 3 اشهر لتقديم نسب الانجاز في المدارس وبعكسه ستتم محاسبة الشركات المتلكئة ووضعها ضمن القائمة السوداء».

واشار مجيد إلى أنَّ “تلك الشركات سلمت 8 مدارس في ذي قار و4 مدارس اخرى في طور التسليم وهناك نسب انجاز متقدمة في المدارس الموجودة بباقي المحافظات”، بينما لفت إلى أنَّ “المرحلة المقبلة ستشهد تسليم المستشفى التركي في محافظة ذي قار بعد تحقيق نسب انجاز متقدمة فيه وتجاوز المشكلات الفنية البسيطة بين وزارة الصحة والشركة المنفذة للمشروع”.

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