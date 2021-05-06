البرلمان يدعو إلى إجراءات استباقيَّة في الكهرباء

2021/05/06 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

دعت لجنة النفط والطاقة النيابيّة وزارة الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات استباقية قبل اشتداد الحر لتجنب مشكلات قطع التيار الكهربائي التي تحدث كل عام.

وقال عضو اللجنة غالب محمد علي في حديث لـ”الصباح”: إنه “بحسب وزارة الكهرباء فإنّ هناك تحسناً في وضع الطاقة الكهربائية نتيجة زيادة في طاقة التوليد بحدود 2000 ميغاواط، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك إجراءات استباقية قبل بدء موجة الحر».

وأضاف أنَّه “تم رصد ميزانية للكهرباء ولكن لا توجد صيانة لمنظومة الكهرباء رغم أنَّ هناك كلاما بزيادة توليد الكهرباء ما بين 2000 إلى 3000 ميغاواط، وهذا الرقم إن كان صحيحاً مع توفر صيانة في محطات التوليد والتحويل وشبكات الكهرباء؛ فإننا سنشهد تحسناً في وضع الكهرباء هذا العام، وإن كان الكلام غير صحيح فإننا سنشهد صيفا أسوأ مما مضى”، بحسب تعبيره.

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