الشيخ حمودي وعلاوي يؤكدان أهمية التنسيق السياسي في صناعة الاستقرار

2021/05/06 | 04:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، اليوم الاربعاء، وإياد علاوي رئيس إئتلاف الوطنية، على أهمية التنسيق السياسي في صناعة الاستقرار.وذكر المكتب الاعلامي في بيان، انه عقد الشيخ حمودي لقاء مع علاوي، “بحثا فيه تطورات الساحة السياسية، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المبكرة، والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلد”.وأكد الطرفان على “أهمية […]

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