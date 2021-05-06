2021/05/06 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها وافقت على مغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الطارئين من الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية توافق على مغاردة الموظفين غير الطارئين في الهند) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية توافق على مغاردة الموظفين غير الطارئين في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).