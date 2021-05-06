حياة الفلسطينيين مهمة: عرقنة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي - محمود الصباغ

2021/05/06 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ بناءً على خلفية التطورات الأخيرة في الحكم العنصري الإسرائيلي على الفلسطينيين، واحتجاجات "حياة السود مهمة"، وبالنظر إلى نيّة إسرائيل المعلنة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنظّر هذه المقالة لموضوعة حرب إسرائيل الدائمة ضد الفلسطينيين، باعتبارها، أي إسرائيل:- دولة استثناء- دولة عنصرية عرقية- مستعمرة استيطانية.



كما تنتقد، المقالة، تركيز الباحثين الإسرائيليين على مفهوم الإثنية كإطار ......





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