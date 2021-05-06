خرافة قتال الملائكة بجانب المسلمين - سامح عسكر

2021/05/06 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر هل حاربت الملائكة يوما مع المسلمين؟في قوله تعالى بسورة آل عمران" ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون (123) إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين (124) بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين (125)"يسود اعتقاد شائع بأن الملائكة حاربت مع المسلمين في غزوة بدر كما هو موضح في النص وتفاسير ......





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