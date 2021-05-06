درس (6) ميلشيات المستوطنين؛ استباحة الجسد وطمس الهوية الفلسطينية للمكان - بلال عوض سلامة

2021/05/06 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_عوض_سلامة قد شاهدنا جميعاً حادثة المترو حينما يقوم شاب فلسطيني بصفع مستوطن على وجهه، أو سائق باص فلسطيني يصفع مستوطن اختلف معه حول الحادث، فيطيح به أرضاً، أو قد شاهدنا مؤخراً الشباب الفلسطينيين على باب العامود يطردون مستوطناً حاملاً مسدساً بين جمع الشباب، الذي لم يثنيهم عن دفعه وطرده من المنطقة التي جاء إليها محتجاً على احتجاجات الشباب لاستعادتهم الرمزية لباب العامود، حيث جيء به بدعوة بها تنظيم "لاهافا" الل ......





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