رسميًا.. مجلس الوزراء يقرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام

2021/05/06 | 07:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد صادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام.وبحسب بيان المجلس فان حظر التجوال سيكون إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط […]

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