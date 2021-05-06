صور: إزالة صورة الشخصيات الإيرانية الثلاث من مدخل مدينة الأعظمية البغدادية

2021/05/06 | 07:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نقل مراسل "ناس" في بغداد جانباً من عملية إزالة صور الشخصيات الإيرانية الثلاث من مدخل مدينة الاعظمية.

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وتوجهت قوة ترافقها آليات حكومية لإزالة الصورة التي أثارت ردود فعل عديدة.

وأجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً مع عدد من شباب ونشطاء مدينة الأعظمية البغدادية، وذلك على خلفية التوتر الذي تسبب به رفع لافتة تضم صوراً لثلاث شخصيات إيرانية.

ورفعت جهة مجهولة مساء الأربعاء لافتة ضمت صور كلٍ من قاسم سليماني، وعلي خامنئي، وروح الله الخميني على بعد أمتار من مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان.

مصدر محلي في مدينة الأعظمية أبلغ "ناس" أن "نشطاء المدينة تلقوا اتصالاً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغهم خلاله بإصدار أوامر عاجلة لمعالجة الموقف، منعاً لإثارة أي فتنة".

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