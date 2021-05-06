حكم بالسجن 10 أشهر إضافية بحق المعارض جوشوا وونغ

2021/05/06 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم على الناشط، جوشوا وونغ، الذي يعد من أهم شخصيات الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ، الخميس، بالسجن لمدة عشرة أشهر إضافية لمشاركته العام الماضي في وقفة احتجاجية "غير قانونية" في ذكرى قمع تظاهرات ساحة تيان أنمين.

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