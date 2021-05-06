تقرير: أوروبا طردت نحو 40 ألف طالب لجوء وتسببت بموت 2000 منهم

2021/05/06 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي "عمليات غير قانونية" لطرد ما لا يقل عن 40 ألف طالب لجوء من حدود أوروبا خلال جائحة كورونا، وتسببت بموت أكثر من 2000 شخص، وفقا لما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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