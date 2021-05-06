درس (5). في خلفية المشهد والسياق والفعل الفردي/الجمعي في القدس - بلال عوض سلامة

2021/05/06 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة لربما، لم تختبر القضية الفلسطينية والمشهد الاجتماعي والسياسي بحالة من الموت السياسي والمجتمعي من قبل، سوى بمقاربتها بأحداث النكبة عام 1948، وجملة من سياسات الهيمنة والسيطرة والالحاق التي طبقت على الفلسطيني أبان الحكم الهاشمي في الضفة الغربية 48-67، وصولاً إلى حالة اللايقين وتوقف التاريخ الفلسطيني في التعبير عن ذاته مؤخراً منذ عام 2006، وتمكن الاستعمار من حركة التاريخ والوعي الفلسطيني، ولفهم هذه ال ......





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