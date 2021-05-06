وزيرُ الشبابِ يبحثُ آليةَ دعم ناديي السماوة والمثنى

2021/05/06 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد وزيرُ الشبابِ والرياضةِ عدنان درجال، دعمه الكامل لأندية المحافظات خلال استقباله وفدَ ناديي السماوة والمثنى في مكتبهِ بمقر الوزارة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أنَّ" الوزير ناقشَ مع الوفد سُبل معالجة المشاكل المتعلقة بالناديين، من خلالِ إيجاد طرقٍ بديلةٍ لدعمهما ماليَّاً وأول هذه المنافذ الاستفادة من قانون الاستثمار، كما هو الحال في بعض الأندية والاتحادات ، مع العمل بمبدأ الشراكة المعمول به لتغطية نفقات الألعاب والأنشطة الرياضية".من جانبهما أشارَ رئيسا ناديي السماوة والمثنى إلى التغيير الجذري الذي سيحدثُ في مجال البنى التحتية للمحافظة فضلاً عن مراكز الموهبة الرياضية ، وامكانية الإفادة منهما إلى أبعد الحدود ، مؤكداً أنَّ "دعمَ الوزارة لأندية المثنى ينال أولوية كبيرة بمختلفِ المجالات".

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