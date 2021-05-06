كورونا في الهند.. رقم قياسي جديد بعدد الوفيات

2021/05/06 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند عددا قياسيا جديدا من الوفيات بكورونا بلغ حوالى أربعة آلاف ومن الإصابات الجديدة بلغ 412 ألفا خلال 24 ساعة، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.

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