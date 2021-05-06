فشل في تدبير أزمة Covid-19 - امال قرامي

2021/05/06 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي ومن تصلّب مواقف الرئيس ومن يحومون حوله، من جهة أخرى ممّا يجعل عسر إدارة الأزمة أو الفشل في تجاوزها مبرّرا.



وبعيدا عن أشكال التنصّل من المسؤولية وعدم الاعتراف بأوجه التقصير والتغافل والاستمرار في سياسات التعامي عن خرق الدستور والقانون وعدم الاكتراث بهدم الأسس التي قام عليها مسار «البناء الديمقراطي» يحقّ لنا اليوم أن نتساءل: هل يعتبر رئيس الحكومة أنّه قادر بالفعل على إدارة الأزمات المتفاقمة؟ وكيف تد ......





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