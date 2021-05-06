التعليم العالي توضح بشأن آليات التعليم في الدراسات العليا والأولية - عاجل

2021/05/06 | 08:54 - المصدر: بغداد اليوم

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*التعليم تصدر توضيحا بشأن آليات التعليم في الدراسات الأولية والعليا*

استنادا الى قرار مجلس الوزراء الثامن والخمسين بعد المئة لسنة 2021 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد آليات التعليم الإلكتروني في الدراسات الجامعية الأولية باستثناء المراحل المنتهية في كليات الطب البشري وطب الإسنان والتمريض حيث تستمر دراستهم على وفق التعليم المدمج الذي يغطي متطلبات التحصيل العلمي الحضوري في الجانب العملي على مدى يومين في الأسبوع.

وعلى الرغم من متغيرات الظرف الصحي الطارئ فإن الوزارة ملتزمة وماضية بمراعاة توقيتات التقويم الجامعي في الدراسات الأولية والعليا وتؤكد في هذا الصدد أن الآلية المعتمدة في الدراسات العليا ستكون إلكترونية في أيام الحظر الشامل من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2020.

يتبع...

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