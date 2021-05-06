التربية النيابية تعقد اجتماعاً هاماً مع الوزارة لحسم مصير العام الدراسي الحالي

2021/05/06 | 08:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تجتمع لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، مع وزارة التربية لحسم مصير العام الدراسي الحالي، بينما ينتظر اكثر من عشرة ملايين طالب وتلميذ موزعين بين 25 الف مدرسة ابتدائية وثانوية في عموم البلاد المقررات التي سيتضمنها الاجتماع.وقالَ عضو اللجنة عباس الزاملي، للفي تصريح صحفي، إن “الاجتماع مع الوزارة يتعلق بموضوع حسم العام الدراسي […]

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