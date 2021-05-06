محادثات إيران النووية.. تقدم بشأن العقوبات وأجهزة الطرد المركزي تعرقل المفاوضات

2021/05/06 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين أميركيين سابقين، على اطلاع بالمحادثات النووية، أن الفجوات الكبيرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التدابير اللازمة لدحر البرنامج النووي الإيراني والحد منه تُعطل محادثات فيينا.

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