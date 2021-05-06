2021/05/06 | 09:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

النزاهة: الحكم بسجن محاسبة اختلست قرابة مليار دينار وإلزامها برد المبلغ المختلس في ميسان

⁃ المدانة صرفت قروضاً بدون علم أصحابها واستحوذت على مبالغها

⁃ قرار الحكم قضى بسجن المدانة 30 سنة وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختلست قرابة مليار دينار.. السجن 30 سنة لمحاسبة صرفت قروضاً بدون علم أصحابها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختلست قرابة مليار دينار.. السجن 30 سنة لمحاسبة صرفت قروضاً بدون علم أصحابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).