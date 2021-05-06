النزاهة: الحكم 30 سنة لمحاسبة اختلست نحو مليار دينار بميسان

2021/05/06 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ بالسجن مدة (30) سنة لمحاسبةٍ في المصرف الزراعي التعاوني – فرع العمارة؛ وذلك لإدانتها باختلاس مبلغ يصل إلى مليار دينار.وقالت دائرة التحقيقات […]

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