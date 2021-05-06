2021/05/06 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، عن توصيتها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن منصب وزير الصحة الجديد.وقالت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” “لقد تابعت لجنة الصحة والبيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية تفصح عن توصيتها للكاظمي بشأن منصب وزير الصحة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تفصح عن توصيتها للكاظمي بشأن منصب وزير الصحة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تفصح عن توصيتها للكاظمي بشأن منصب وزير الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).