توخيل يحطّم الأرقام القياسيَّة في دوري أبطال أوروبا

2021/05/06 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعحقَّق الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي رقماً تاريخياً بقيادته "البلوز" لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلّب على ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في إياب نصف نهائي المسابقة.وأصبح توخيل أول مدرب يصل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين، بعد أن تأهل الموسم الماضي لنهائي المسابقة القارية أثناء تدريبه لباريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني الذي أحرز اللقب.وتأهل "البلوز" لنهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1، عقب تعادله مع الريال بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مدريد.وضرب تشيلسي موعداً نارياً مع مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص للبطولة القارِّيَّة والذي سيقام على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية في الـ29 من آيار الحالي.

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