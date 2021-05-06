2021/05/06 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح نموذج تجريبي من صاروخ "ستارشيب" العملاق المطوّر من "سبايس اكس" في الهبوط الأربعاء بعدما انتهت أربع رحلات تجريبية سابقة بانفجارات ضخمة، على ما أكد رئيس الشركة إيلون ماسك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سلسلة تجارب فاشلة.. صاروخ "ستارشيب" ينجح في الهبوط ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سلسلة تجارب فاشلة.. صاروخ "ستارشيب" ينجح في الهبوط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).