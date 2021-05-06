أجواء البحر وحركة الأمواج لليومين المقبلين.. النشرة الجوية للموانئ العراقية

2021/05/06 | 09:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الجمعة والسبت، المقبلين في "بحر العراق".

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وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (6 آيار 2021)، أن "الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي:

الجمعة 07 – 05 – 2021

الـطــقــس : صحو تتخلله بعض الغيوم المتفرقة مع غبار مثار و درجات الحرارة مقاربة الى اليوم السابق

درجات الحرارة : الصغرى :27 العظمى : 40

الريـــاح : جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10 – 20 ) كم/ساعة تنشط احياناً في المساء الى ( 30 – 35 ) كم/ساعة .

مدى الرؤيــــة : ( 8 – 10 ) كم وفي الغبار اقل من ( 2) كم .

حالة البحر : خفيف الى معتدل الموج يعلو احياناً ارتفاع الموج: ( 2 - 6 ) قدم .

الريـــاح : جنوبية شرقية ( 10 – 45 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : 25

السبت 08 – 05 – 2021

الـطــقــس : صحو مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة مع غبار خفيف و درجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق

درجات الحرارة : الصغرى : 26 العظمى : 39

الريـــاح : شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10 – 20 ) كم/ساعة تنشط احياناً الى ( 30 – 40 ) كم/ساعة .

مدى الرؤيــــة : ( 8 – 10 ) كم وفي الغبار ( 2 – 5 ) كم .

حالة البحر : خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: ( 1 - 4 ) قدم .

الريـــاح : شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه ( 10 – 35 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : 25

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