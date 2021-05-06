400 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

2021/05/06 | 09:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند، اليوم الخميس، أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما اقتربت حالات الوفاة اليومية من 4000 حالة وفاة.

إذ وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، الصادرة الخميس، تجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز 21 مليون حالة إصابة، بعد تسجيل 412,262 حالة جديدة.

كذلك أظهرت بيانات الوزارة أن عدد الوفيات الذي تم تسجيله خلال الفترة نفسها وصل إلى 3,980 وهو مستوى قياسي، وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230,168 حالة وفاة.

وكانت نيودلهي سجلت الأربعاء رقما قياسيا أيضا في حالات الوفيات، حيث أعلنت وزارة الصحة، أمس، أن العدد اليومي للوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ارتفع ليسجل رقما قياسيا بلغ 3,780 وفاة.

وأضافت بيانات الوزارة أنه تم تسجيل 382,315 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الأربعاء.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بوفيات كورونا في الهند، بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليونا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة، بحسب رويترز.

ونتيجة لتفشي الوباء في الهند، قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفيها الذين لا يقدمون خدمات طوارئ من الهند بسبب تزايد حالات الإصابة بوباء كوفيد-19.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إن أفراد عائلات الموظفين الأميركيين بمقدورهم مغادرة الهند إذا أرادوا.

وحذرت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين من السفر إلى الهند وقالت إنه يجب منح الأولوية في الرحلات التجارية المتاحة لمن يرغبون في مغادرة الهند.

واجتاحت موجة ثانية مميتة من الإصابات بفيروس كورونا أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين للمرضى.

وفي الأثناء، تواجه الحكومة الهندية مطالب بفرض إغلاق صارم لكبح كورونا ومن أجل إبطاء الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

PUKmedia / وكالات

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