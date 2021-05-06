2021/05/06 | 09:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخدمات النيابية: وزير الكهرباء مطالب بكشف الجهات التي تحول دون تحسن الطاقة

شددت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، على ضرورة قيام وزير الكهرباء بمفاتحة الجهات الرقابية من اجل معرفة المعوقات التي تحول دون تحسن واقع الطاقة في العراق.

وقالت عضو اللجنة النائب منار عبد المطلب، ان “وزير الكهرباء الحالي يعلم جيدا مايعانيه هذا القطاع وعلى دراية بالحلول والمعالجات، وينبغي عليه ان يجلس مع الجهات المعنية لحل المشاكل والمعوقات التي تعرقل تطوير واقع الطاقة”.

وأضافت عبد المطلب، ان “مجلس النواب مفتوح امام وزير الكهرباء لطرح مشكلة الطاقة من اجل وضع الحلول وانهاء معاناة الشعب، خصوصا ان العراق يعيش ازمة حقيقية”.

وأوضح، ان “الوزير عليه كشف الجهات والشخصيات والاطراف التي تضغط على الكهرباء وتحول دون التخلص من الازمة الراهنة، وبالتالي فأن مصارحة الجهات الرقابية بما يحدث سيكون احد حلول ازمة الكهرباء”.

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