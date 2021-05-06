العراق شريك تجاري وسياسي مهم لنا واتفاقيتنا معه سيجري تفعيلها قريباً

2021/05/06 | 09:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الصينية في البلاد: بغداد – الصباح الجديد:كشفت السفارة الصينية في بغداد امس الاربعاء، عن تطور كبير في العلاقات الصينية – العراقية، خاصة في السنة الماضية، وفيما وصفت هذه العلاقات بالاستراتيجية لأنها شملت تبادل الدعم في الاهتمامات الكبرى للجانبين، اكدت ان الاتفاقية العراقية الصينية التي وقعت بين البلدين قبل ما يقرب من سنتين، سوف تفعل ...

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