زيدان يدافع عن قراراته بعد الخسارة أمام تشيلسي في دوري الأبطال

2021/05/06 | 09:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لم يكن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد نادما حول إشراك سيرخيو راموس وإيدن هازارد العائدين من الإصابة في التشكيلة الأساسية أمام تشيلسي رغم الخسارة 2-0 الأربعاء ووداع التشامبيونزليغ.وأبلغ زيدان الصحفيين: “كنا نلعب في الدور قبل النهائي وكل اللاعبين كانوا جاهزين.لم أكن لأشركهم لو لم يكونوا جاهزين.ولم يلعب القائد راموس، […]

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