مبادرات لجعل العيد اجمل

2021/05/06 | 09:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احلام يوسفونحن على اعتاب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بدأت الدعوات لمشاركة المحتاجين فرحتنا بقدومه، من خلال تقديم ما نستطيع تقديمه لهم.ومع ان كورونا اجبر الناس على تغيير عاداتهم حتى في هذه المناسبة، الا ان الاطفال يظلون باللهفة نفسها لشراء الملابس الجديدة.الشاب نزار الحياني اطلق مبادرة #ادعم محتاج من خلال صفحته على فيس بوك ودعمه ...

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